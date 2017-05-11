Çevreci çift evinde öldürülmüş halde bulundu (2)

ATEŞLİ SİLAHLA VURULDULAR

Finike İlçesi Alacadağ bölgesinde oturan 3 çocuk sahibi Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun öldürülmeleri ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olay yerinde yapılan incelemede 2 katlı evin giriş kat balkonunda Aysin Büyüknohutçu'nun, salonun kapısında ise Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Yapılan incelemede çiftin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Savcının ve ekiplerin evde yaptığı incelemede giriş kapısında ve çevresinde saçma izlerine rastlandığı belirlendi. Çiftin sabah ve son olarak öğleden sonra yakınlarıyla cep telefonu görüşmesi yaptığı kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından evden çıkarılan Büyüknohutçu çiftinin cenazesi otopsiye gönderildi.

DHA