CHP'li kadınlara sözlü taciz iddiası

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, referandum çalışmaları kapsamında pazaryerini ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yanında broşür dağıtan kadınların bir kişinin sözlü tacizine uğradığını söyledi.

CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Tur Yıldız Biçer, Cumartesi Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Biçer'in ziyaretine CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, CHP Kadın Kolları Başkanı Burçin Çiber Şenoğlu ve partililer eşlik etti. Partili kadınların aynı pazar yerinde broşür dağıttığı sırada tatsız bir olayla karşılaştıklarını anlatan Biçer, bir erkeğin sözlü tacizde bulunduğunu, kadınların tepki göstermesi üzerine pazardan koşarak uzaklaştığını söyledi. Tur Yıldız Biçer, şunları söyledi:

"Turgutlu'da hayırı destekleyen çok vatandaşımız var. Hayır diyenler ne kadar barışçıl, birleştirici, kucaklayıcı ve ne kadar kendinden emin bir örgütlenmeyse, evet diyenler de o kadar saldırgan, bölücü, parçalayıcı ve nefret dolu hale gelmişler. Pazarda da hayır broşürü dağıtan kadınlarımıza ufak bir saldırı oldu. Bu zihniyeti kınıyoruz. Ama bu cesareti de ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları çok net ortada. Biz bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Hayır kazanacak, özgürlük, demokrasi, laiklik ve cumhuriyet kazanacak."

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş da partili kadınlara taciz olayını anlatırken, "Biz vatandaşlarla konuşuyorduk. Arka tarafta broşür dağıtan kadınlarımızın arasına giren bir şahıs partililerimize, ‘Burada niye broşür dağıtıyorsunuz Hangi yüzle broşür dağıtıyorsunuz' dedi ve ağza alınmayacak küfürler etti, sonra da kaçtı. Polisle birlikte arkasından koştuk ama yetişemedik" dedi.

DHA