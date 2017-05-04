Dağlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da, ormanlık alanda çürümeye yüz tutmuş yanında pompalı tüfek bulunan erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Küçük Dağ mevkisinde saat 14.00 sıralarında hayvanları için ot toplamaya giden Zeynep İrban, ağaçlık alanda erkek cesediyle karşılaştı. İrban'ın haber vermesiyle olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çürümeye yüz tutmuş cesedin üzerinde, 27 yaşındaki Burhan Ateş adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Yanında pompalı tüfek, tüfeğe ait boş 5 fişek kovanı ile 2 küçük çanta bulunan ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinden sonra savcının talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek cenaze aracına taşındı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, Burhan Ateş'in en son yaklaşık 1 ay önce Konyaaltı İlçesi'nde pansiyonda kaldığını, 2013 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yaparken işten çıkarıldığını ve hırsızlıktan kaydı bulunduğunu tespit etti.

DHA