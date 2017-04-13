Davutoğlu, Erdoğan'ın Konya mitingine katılacak

ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, yarın Konya'da düzenlenecek mitingine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında yarın saat 14.00'te Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenecek. Mitinge eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. Davutoğlu'nun bugün akşam saatlerinde memleketi Konya'ya geleceği yarın Erdoğan ve Yıldırım'a, programlarında eşlik edeceği belirtildi.

DHA