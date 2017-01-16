Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 3 şehit 3 yaralı (4)

VALİLİK AÇIKLADI: 3 ŞEHİT 3 YARALI

Dicle Üniversitesi kümpüs alanında bulunan hafriyat alanında meydana gelen patlama ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 3 polisin şehit olduğu, 2'si ağır 3 polisin de yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, öyle denildi:

"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisimizi taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı madde infilak ettirilmek suretiyle bombalı saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."



DHA