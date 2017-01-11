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İstanbul Haberi: Dolar ve euro yükselişte

Dolar ve euro yükselişte
09:0211 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Dolar ve euro yükselişte
Dolar ve euro yükselişte

– Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi sürüyor.

Dün yeni rekorlarla 3.80’i aşan ve ancak akşam 3.78’e kadar çekilen dolar, bu sabah 3.89’u görerek 3.90’ı rekorla test etti. Dolar saat 9.00’da 3.8375 liradan işlem gördü. Dolar/TL’de yukarı yönle hareket yüzde 2.5’i aştı.

Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10’u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.

DHA

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