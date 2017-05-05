Elazığ'da 1 kişi terörden tutuklandı

ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde 2 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na yönelik gerçekleştirilen terör eyleminin faili olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kimliği saptanan bir kişi de aranıyor.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan konuya ilişkin açımlama şöyle:

'Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 02 Eylül 2015 günü İlimiz Kovancılar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonumuza yönelik gerçekleştirilen terör eylemi ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; olayın faillerinden olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve 05.05.2017 günü çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmıştır. Ayrıca kimliği tespit edilen diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.'

DHA