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İstanbul Haberi: Esenyurt'ta boya fabrikasında yangın

Esenyurt'ta boya fabrikasında yangın

05:591 Mayıs 2017
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Esenyurt'ta boya fabrikasında yangın
Esenyurt'ta boya fabrikasında yangın

HaberKamera:  Hakan KAYA – Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta boya imalatı yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt Örnek Mahallesi Evren 2 Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve boya imalatı yapan bir fabrikada saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangındaı fabrika kullanılamaz hale geldi.

DHA

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