Eskişehir özel harekat polisli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de aralarında Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de bulunduğu 150 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda kullanılan eğitilmiş polis köpeği 'Leydi' bir evin mutfağında poşet içerisine konulmuş sentetik uyuşturucu bonzai buldu.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlediği belirtilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonuna Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele, Önleyici Hizmetler ile Özel Harekat şubelerinde görevli polisler katıldı. Sabah erken saatlerinde düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri apartman ve evlerin kapılarını koçbaşları ile kırıp içeri girdi. Eskişehir'de 10 ayrı adresi eş zamanlı yapılan operasyonda eğitilmiş polis köpeği 'Leydi' de evlerdeki aramalarda kullanıldı. 'Leydi', bir evin mutfağında sebzelikte saklanmış poşet içerisine konulmuş bir miktar bonzai buldu. Yetkililer operasyonla ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DHA