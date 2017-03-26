Everest'e bahar temizliği

Fransız ve Nepallilerden oluşan bir ekip Nisan ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar dünyaca ünlü Everest tepesini temizleyecek

Fransız ve Nepallilerden oluşan bir ekip 15 Nisan -15 Mayıs tarihlerinde dünyanın en büyük tepesi olan Everest tepesi ve tepeye giden yoldaki çöpleri toplayacak.

Yaklaşık 5 ton olduğu tahmin edilen ve plastik, metal, pil, çadır, halat, oksijen tüpü, giyecek ve yiyecek gibi atıklardan oluşan çöpler toplanıktan sonra Nepal in Namche Bazar şehrine getirilecek. Burada ayrıştırma işlemine tabi tutulacak çöplerin yanabilir olanları yakılacak, plastik ve metal çöpler yeniden dönüşüm için Hindistan'a gönderilecek, pil gibi çevreyi çok kirleten atıklar ise Fransız ekip tarafından Fransa'ya getirilecek. Bu işi, doğaya atılan çöplerin ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekmek için yapıldığını söyleyen ve projeyi gerçekleştiren Fransız "Montagne et Partage" Sivil toplum kuruluşu yetkilileri, aynı zamanda 30 milyon nüfusu olan Nepal'de hiçbir "atık dönüşüm tesisi" bulunmamasına da tepki gösterdiler.

DHA