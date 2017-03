Fayton süs eşyası oldu

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nin Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Hikmet Baki, at arabalarının kullanımı yok denecek kadar azalınca, süs eşyası olarak tercih edilen fayton üretimi yapmaya başladı. Meslek yok olmasın diye yeğenine de işi öğreten Baki, insanların artık süs eşyası olarak fayton aldıklarını söyledi.

Yunusemre'nin Muradiye Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Hikmet Baki, at arabaları artık kullanılmamasına rağmen 44 yıldan bu yana mesleğini sürdürüyor. 1973 yılında mesleğe başladığını anlatan Hikmet Baki, at arabalarının ulaşım aracı olarak kullanıldığını belirterek, o dönemde oto sanayi gibi çalıştıklarını anlattı. Kendisinin mesleğin son temsilcilerinden olduğunu dile getiren Baki, tamamen el yapımı olan at arabalarının artık süs amaçlı kullanıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Eskiden çok at arabası vardı, at da vardı. İşler çoktu. Ama şimdi azaldı, meslek ölüyor artık. Şimdi at arabaları kalktı, atla bir iş kalmadı. Düğünlerde, sünnetlerde özel günlerde fayton kullanılıyor. İnsanlar at arabalarını süs için parklara, evlerinin bahçesine yaptırıyor. Malzeme çok zor bulunuyor. Bir at arabası 1 ayda yapılır. Bunda el emeği var, işçilik var. Çabuk çabuk olmaz. Ben işimi çok seviyorum. Sevmesem yapmam. Yıllarımı bu işe verdim. İşimi ölene kadar bırakmam. Belki de burada ölürüm."

MESLEĞİ İÇİN YEĞENİNİ YETİŞTİRDİ

Eski at arabalarını satın alıp tamir ettiğini de anlatan Baki, son zamanlarda faytonların moda olduğunu söyledi. Fayton üretimine başladıklarını ve talebin iyi olduğunu kaydeden Baki, Adana, İstanbul, İzmir gibi illere faytonları gönderdiklerini belirterek, bir faytonu 7 bin 500 liraya sattıklarını ifade etti. Mesleğini sürdürmesi için yeğenini de yetiştiren Baki, "Meslek bitmesin diye yeğenimi yetiştiriyorum. Bu işe meraklı, canla başla çalışıyor. Daha sonra bu işi ona bırakacağım" dedi.

NOSTALJİ MERAKLILARI SAYESİNDE CANLANDI

İki yıldır amcasının yanında çalıştığını anlatan 37 yaşındaki Hayati Ercan, yok olan at arabacılığını faytonla devam ettiğini söyledi. Ercan, "Eskiden ulaşım amaçlı at arabaları vardı. Taksiler, açık kasalı araçlar yoktu. Onların yerine yıllarca at arabaları kullanıldı. Günümüzde nostalji oldu. Biz de fayton yapmaya başladık. iki yıldır amcamın yanında yetişiyorum. Fayton için her yerden sipariş gelmeye başladı. Adana, Antalya, Konya, Adapazarı, Gaziantep, Düzce gibi birçok yere yolladık. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Bu işleri yapan kalmadığı için talep şu anda iyi" diye konuştu.

DHA