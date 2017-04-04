Firari hükümlü Aydın'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) CİNAYETTEN hükümlü olan ve İzmir'deki cezaevinden firar eden Ufuk Deştiman, Aydın'da polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde 2010 yılında arkadaşı Serkan Ürkmez'i öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilen Ufuk Deştiman, cezaevine konuldu. Geçen yıl İzmir'de tutulduğu cezaevinden firar eden Deştiman, Aydın'da, dün akşam devriye görevi yürüten polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Deştiman, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA