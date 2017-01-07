Foça beyaza büründü

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da bu sabah etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Foça'da bu sabah güne uyanan vatandaşlar, kar yağışı sonrası beyaz örtü sürpriziyle karşılaştı. Önceki yıllarda da zaman zaman kısa süreli kar yağışı görüldüğünü ancak coğrafi konum itibariyle az yağış alan ilçede bu sefer kar yerde tuttu. Bazı yerlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, "Foça böyle kar görmedi" demekten kendilerini alamadı. Özellikle sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler ortayla çıktı. Belediye ve karayolu ekipleri, başta ilçenin İzmir ile bağlantısını sağlayan yollar olmak üzere cadde ve sokaklarda ayrıca kar yağışının etkili olduğu Bağarası ve Ilıpınar mahallesinde tuzlama çalışması yaptı. Ulaşımda aksamaların görüldü. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sürücüleri yol durumu, kış lastiği ve zincir takmaları konularında uyardı. Demokrasi Meydanı ve kentin simge alanlarında kardan adam yapan gençler, kartopu oynayarak eğlendi. Yaptıkları öz çekimler ve çektikleri larla kolay kolay kar görmeyen ilçedeki görüntüleri ölümsüzleştirdi.

DHA