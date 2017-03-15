Fransa OHAL'i kaldıracak

Fransa Adalet Bakanı "Bugün itibari ile olağanüstü hal durumundan çıkma koşulları oluştu" açıklamasında bulundu.

Fransa kısa bir süre içinde "olağan üstü hal" durumundan çıkabilir.

Fransa Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas, bugün basına yaptığı bir açıklamada, Fransa'da halen devam etmekte olan "olağanüstü hal" durumundan çıkmak için gerekli şartların oluştuğunu söyledi.

Urvoas önünüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra olağan üstühal durumundan çıkabileceklerini ve buna karar verecek merciin hükümet olduğunu belirtti.

Fransa'da OHAL 13 Kasım 2015'te Paris terör saldırılarından sonra ilan edilmiş ve 15 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmıştı.

DHA