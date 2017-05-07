Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da bugün ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandıktan yüzde 65,9 oyla Emmanuel Macron önde çıkarak yeni cumhurbaşkanı oldu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı, En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron oldu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ellerinde Fransa bayrağı ile Yürüyüş hareketinin renklerini taşıyan Macron taraftarları, kutlamaların yapılacağı Louvre Müzesi'nin önünde yer alan meydanı doldurdu.

Fransa'da aşırı sağ, tarihin en yüksek oy oranına ulaştı

İkinci turda Macron'un rakibi aşırı sağ Marine Le Pen'e verilen oylar ise yüzde 34,1'de kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Le Pen'in aldığı oy oranı ise aşırı sağın elde ettiği en yüksek oy oldu.

Tarihin en düşük ikinci katılımı

Seçimlere katılım oranı yüzde 74'de kaldı. Bu oran 1969 yılındaki ikinci tur seçimlerinden sonraki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. 2012 yılında ikinci tur seçimlerine katılım oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti.

DHA