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İzmir Haberi: Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
06:1621 Mart 2017
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Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

İZMİR'in konak İlçesi'ndeki evinde fenalaşan gazeteci, 55 yaşındaki Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti.
Gazeteci Talipoğlu bugün saat 01.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki  evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan televizyonlarda 'Bam Teli' programı ile tanınan ünlü gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği değerlendirilen Tayfun Talipoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak,

DHA

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