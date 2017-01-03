Gaziantep'te, kar yağışı

GAZİANTEP'te, başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Polis sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, öğleye doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkileyen yağışın ardından polisler, yollarda önlem alarak sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı mekanlara girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

DHA