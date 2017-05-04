Hakkari Valisinin adı kullanan dolandırıcılara karşı uyarı

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın adı kullanılarak vatandaşlardan para istendiği belirtilerek, bu tür taleplerle karşılaşanların 155 polis imdat veya 156 jandarma ihbar hattını aramalarının uygun olacağı vurgulandı.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Sayın Valimizin adını kullanarak ve bizzat telefonda sayın valimiz ile görüştüklerini iddia eden bazı dolandırıcıların para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası v.b. taleplerde bulundukları yönünde duyumlar alınmıştır. Konu hakkında emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatılmış olup, böyle durumlarda hemen 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır.'

DHA