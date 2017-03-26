Hanife, devrilen traktörün altında öldü

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 25 yaşındaki Hanife Karabulut, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal Kasabası, Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Havva ve Hüseyin Karabulut çiftinin 4 çocuğundan biri olan Hanife Karabulut babasına ait 60 KA 141 plakalı traktör ile tarlaya gübre götürmek için yola çıktı. Ancak direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör üç metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hanife Karabulut'un öldüğünü belirledi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA