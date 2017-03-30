Hırsızlığın böylesi pes ettirdi

DENİZLİ'deki bir mezarın mermeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yaklaşık 2 ay önce annesinin mezarını tamir ettirip, mermer kaplattığını ifade eden Mehmet Kürt, olay karşısında şoke olduğunu söyledi.

Denizli'deki İlbade Mezarlığı'nda meydana gelen hırsızlık, pes dedirtti. Yaklaşık 15 gün önce mezarlığa giren kişi ya da kişiler, Hasibe Kürt'e ait mezarın mermerlerini çalarak ortadan kayboldu. 25 yıl önce annesi Hasibe Kürt'ü toprağa vermenin acısını yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Kürt, 2 hafta önce hırsızların annesinin yattığı kabri hedef alması sonucu tekrar üzüntü yaşadı. Güvenlik güçleri hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Mehmet Kürt, yaklaşık 2 ay önce annesinin briketten yapılmış ve zamanla aşınmış mezarını mermer kaplattığını söyledi. Gördüğü manzara karşısında şok geçirdiğini ifade eden Kürt, "Annemin mezarı eski bir yapı. Kenarlarındaki briketler göçmüştü. İki ay önce mezara mermer kaplatmıştım. 15 gün önce oğlum, mezarlığa gelmiş. Beni arayarak mezarlığın mermerlerinin çalındığını söyledi. Geldim baktım ki mezarın mermerlerini sökmüşler. Kimin yaptığını bilmiyorum. Bunu kim yaptıysa yazıklar olsun. Mezardaki mermere kadar düştülerse demek ki ülkemizde saygı ve sevgi kalkmamış. Mezara saygıları yoksa demek ki kimseye saygıları yok. Bu hırsızlığı yapan mermer taşına kadar düştüyse gelsin neyse parasını vereyim. Mezarlıklar bizim için çok kutsal. Kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kürt ayrıca yetkililerin bu konuda daha hassas davranması ve güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA