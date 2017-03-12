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İstanbul Haberi: Hollanda Başkonsolosluğu'nda protestolar sürüyor

Hollanda Başkonsolosluğu'nda protestolar sürüyor
16:3512 Mart 2017
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Hollanda Başkonsolosluğu'nda protestolar sürüyor
Hollanda Başkonsolosluğu'nda protestolar sürüyor

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na alınmaması gün boyunca Beyoğlu'nda Hollanda'nın Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Bazı göstericilerin başkonsolosluğa yumurta attıkları görüldü. Göstericiler tekbir getirip İstiklal Marşı okudu. Göstericilerin başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAYA TRAFİĞİ OLUŞTU

Yaşanan protestolar nedeniyle Hollanda Başkonsolosluğu önünde yaya yoğunluğu yaşandı. Polisin güvenlik önlemleri ve göstericilerin protestoları nedeniyle yayalar İstiklal Caddesi'nde yürümekte güçlük çekti.

DHA

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