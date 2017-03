Hollandalılar Kemer'de mutlu

TÜRKİYE ile krize rağmen Hollandalı turistler tatil için Antalya'nın Kemer İlçesi'ni tercih etti. Hollandalı turistler Türkiye'nin güvenli olduğunu belirtirken, ülkelerinde döndüklerine bunu anlatacaklarını kaydetti.

Türkiye ve Hollanda arasındaKİ diplomatik kriz rezervasyon iptallerine neden olsa da bazı Hollandalı turistler tatillerini Türkiye'de yapmaktan vazgeçmedi. Özellikle her yıl tatil için Kemer'e gelen Hollandalılar krizden etkilenmedi.

"TEKRAR GELECEĞİZ"

Rotterdam'dan gelen emekli hemşire 63 yaşındaki Rina Van Zundert, 25'inci kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtirken, "Öncelikle kendimizi burada çok güvende hissediyoruz. Türkiye'de olmak çok güzel. Gelecekte umut ediyoruz birçok Hollandalı dönüş yapacaktır buraya. Çünkü burası oldukça güvenli bir ülke. Ailemizle, çocuklarımızla tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

"LONDRA'YA GİDECEKTİK"

Arkadaşı ila tatil için gelen ve gerginlikten dolayı tedirgin olduklarını anlatan Zundert, şöyle dedi:

"Bu vesileyle tekrar acentemize gittik. Bize 'gidebilirsiniz, orası güvenli bir ülke' dediler. Yine de içimizde korku vardı. Buna rağmen geldik. Geldiğimize de çok iyi etmişiz. Buraya gelmemiş olsaydık ve hafta sonunu İngiltere'de geçirmek isteseydik, son olayları duyuyoruz orada da olabilirdik. Sonuçta hiçbir yerde insanlar güvende değil. Ama burada olmak çok daha güvenli ve çok daha memnunuz."

Hollanda'dan arkadaşı ile gelen hemşire 49 yaşındaki Lidya Roks, Türkiye'ye 32'nci kez geldiğini, ülkelerinde döndüklerinde yaşadıklarını anlatacaklarını ve insanların Türkiye'ye korkusuzca geleceğini kaydetti.

"GİTTİĞİMDE ANLATACAĞIM"

Hollanda'da 37 yıldır yaşayan ve eşi Bea Serdar ile birlikte Kemer'de tatile gelen Ahmet Serdar, birçok Hollandalı'nın başta Türkiye'ye gelmekte tereddüt ettiğini söyledi. Serdar, "Türkiye bizler için ucuz memleket. Ucuz ve her şey dahil olması nedeniyle gelmek istiyorlar fakat bu politika yüzünden bize zorluk çıkartırlar mı, çıkartmazlar mı konusunda tereddüt ediyorlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Geldim, gördüm, gittiğimde onlara zaten anlatacağım" dedi.

"ZİYARETLERİNİ ETKİLEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Fame Residence Otel Kemer Genel Müdürü Yunus Can da sürekli gelen müşterileri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"15 Mart'ta açılmamıza rağmen diğer misafirler haricinde 25 oda civarında Hollandalı misafirimiz var. Onlarla konuşmamızda bizlerin politika ile çok alakası olmadığını, tekrar ziyaret edeceklerini, onların kendi arasındaki problemlerin bizim turizm konumuza ya da ziyaretlerine etki etmeyeceğini söylüyorlar. Evet, bilinen bir kriz var ama bu umarız çok fazla zarar vermeden geçecektir. Rus turistlerden beklentimiz büyük. Bu yıl sayı olarak 1.5 milyon Rus turist bekleniyor. Umarız rahat verimli bir sezon geçer."

DHA