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İstanbul Haberi: İş yerine kurşun yağmuru

İş yerine kurşun yağmuru
19:171 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
İş yerine kurşun yağmuru
İş yerine kurşun yağmuru

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, bir iş yerini ve aracını kurşunladıkları bir kişiyi yaraladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta Sarıyer'de bir iş yerinin motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler çalışmasını sürdürürken, 26 Mart'ta da iş yeri kurşunlanan kişinin aracı tarandı ve daha sonra kendisi de ayağından vuruldu. Bunu üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, motosikletli saldırıyı yaptığı belirlenen O.T. ve Y.B. ile aracı kurşunladığı ve iş yeri sahibini yaraladığı iddia edilen M.Ö'nün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




DHA

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