İşadamı Duran Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden İstanbul'un ünlü mekanlarından Büyük Kulüp'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve işadamı Duran Akbulut, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İLK TÖREN BÜYÜK KULÜP'TE

Duran Akbulut için ilk tören 21 yıl başkanlığını yaptığı Kadıköy'deki Büyük Kulüp'te düzenlendi. Burada taziyeleri Akbulut'un eşi Ayten Akbulut, oğulları Atilla ve Atınç Akbulut ile kardeşi Hüseyin Akbulut kabul etti. Törene başta Büyük Kulüp üyeleri ve çalışanları olmak üzere Duran Akbulut'un yakınları ile iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Büyük Kulüp'teki törene gelenler aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sanatçı Erol Evgin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı. Büyük Kulüp'ün bayrağının sarılı olduğu tabutun yanında bir konuşma yapan Büyük Kulüp Genel Sekreteri İnal Aydınoğlu, Duran Akbulut'un bir sevgi üreten bir insan olduğunu belirterek en büyük tutkusunun kulüpteki sevgi ve dostluk ortamını yaşatmak olduğunu dile getirdi.

"GERÇEK BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ"

Aydınoğlu, "O bir sevgi insanıydı. Büyük Kulüp'te dostluk, arkadaşlık ve sevgi ortamı bozulmasın diye çaba gösterdi. O, sosyal hayatı çok iyi bilen gerçek bir İstanbul beyefendisiydi. Büyük Kulüp'ün bugün saygın bir hale gelmesinde bu sevgi ortamının oluşmasındaki harçtır. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Akbulut için helallik alındı. Büyük Kulüp'ten çıkışı sırasında cenaze aracına çalışanlar tarafından kırmızı karanfiller atıldı.

İŞ, SİYASET VE SANAT DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Duran Akbulut için ikinci tören Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi.

Buradaki törene de iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Eski Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, işadamları Erdoğan Demirören, Yılmaz Ulusoy, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Sanatçı Orhan Gencebay gibi isimler törende yer aldı. Ayrıca, camiye Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere çok sayıda isim ile kurum ve kuruluş çelenk gönderdi.

ZİNCİRLİKUYU'DA DEFNEDİLDİ

Duran Akbulut, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



DHA