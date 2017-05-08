İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu

Ali Kerem BENGİ Ozan URAL / İSTANBUL DHA – İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri katıldı. Polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.

Kanarya Mahallesi Akbaba Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana baskın yapan polis ekipleri, binanın 2'inci katındaki bir dairede arama yaptı. Aramalar sırasında Özel Harekat polislerinin bina girişinde önlem aldığı görüldü. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

DHA