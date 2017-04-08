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İzmir Haberi: İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

13:418 Nisan 2017
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İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

İZMİR'de PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgüteni sosyal medyada destek verdikleri iddiasıyla  31 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi PKK'ya yönelik olarak il merkezi, Menemen ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Toplam 31 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de arandığı belirtildi.
Şüphelilerin, PKK'lı teröristler kente geldiklerinde gizlenmelerine yardım ettikleri, bazılarının bölücü örgüt üyelerinin yakınları oldukları ve sosyal medya üzerinden örgüte destek verdikleri açıklandı. Şüphelilerin evlerinde 5 av tüfeği, örgütsel doküman, dijital veriler ele geçirildi. Ayrıca örgüte finans sağlamak için piyasaya sürülen kaçak sigaralara da el konuldu.

DHA

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