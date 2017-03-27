Kalp krizinden ölen polis toprağa verildi

SAKARYA'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Çubuk, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Ekrem Çubuk, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde dün düzenlenen törenin ardından memleketine gönderilen Çubuk için Ereğli'de cenaze namazı kılındı. Bölücek Mahallesi Camisi'ndeki cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Emniyet Müdürü Fahri Küçük, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. 2006 yılında Sakarya'da meydana gelen banka soygununa müdahale ettiği sırada vurularak yaralanan ve devlet övünç madalyası sahibi olan Ekrem Çubuk, aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

DHA