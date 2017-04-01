Kamyon kasasında esrara gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında 249 kilo kubar ve 7 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği Ufuk Y. yönetimindeki 45 EE 512 plakalı kamyonu durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği ‘Hera’ kullanılarak arama yapılan kamyonun kasasındaki demir profiller arasına gizlenmiş poşetlerde 249 kilo kubar ve 7 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ufuk Y.'nin sorgulanmasına başlandı.

DHA