Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü 36 yaşındaki Taner Hamarat, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu, Salihli Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Taner Hamarat yönetimindeki 45 LV 860 plakalı motosiklete, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen 54 yaşındaki Arif Kuşçu yönetimindeki 45 SB 8347 plakalı tomruk yüklü kamyon çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamarat, ağır yaralandı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamarat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Kuşçu gözaltına alındı.
DHA