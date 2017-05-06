Karabük'te eğitim gören 46 ülkenin öğrencileri buluştu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK Üniversitesi'nde eğitim gören 46 ülkenin öğrencileri, Safranbolu İlçesi'nde düzenlenen ‘Öğrenci Buluşması' etkinliğinde bir araya geldi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Altın Safran Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde 'Rengimiz Türkiye, hazırız geleceğe' sloganıyla Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mehmet Aktaş, İlçe Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu. Farklı 46 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, yöresel halk oyunları gösterilerini sundu, şiir okuyup şarkı söyledi. Öğrenciler, ülkelerinin yöresel ürünlerini açtıkları stantlarda sergiledi. Vali Aktaş, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tattı.

Vali Mehmet Aktaş, 2 bine yakın yabancı öğrenciyi misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek şöyle dedi:

'Bu misafir öğrencilerimiz tabii ki burada eğitim yuvasında akademik eğitimlerini alıyorlar ama bence ondan da önemlisi yüz yıllarca dünyaya adaletle nizam vermiş kadim bir medeniyeti, Türk medeniyetini de içinde yaşayarak öğrenme fırsatı buluyorlar. Misafir öğrencilerimizin çok büyük bir ekseriyeti gönül coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan Afrika'ya kadar oluşan coğrafyanın daha öncesinde siyasi olarak da bir arada bulunduğumuz toplumların, kardeş milletlerin evlatları. İnşallah buradaki bu geçirdikleri zaman ve aldıkları eğitim bilinciyle Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda da daha önce olduğu gibi yine dünyaya el birliğiyle nizam vereceğiz, adaletle dünyada yeni bir düzen kuracağız Allah'ın izniyle.'

DHA