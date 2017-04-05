Kayalıklarda sıkışan iki çocuk kurtarıldı

ÇORUM,(DHA)ÇORUM ’un İskilip İlçesi'nde düştükleri kayalıklarda sıkışan iki çocuk, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam İskilip İlçesi Hacıkarani Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Mert Şahin Arık ve arkadaşı 6 yaşındaki Muhammed İpek, Koç Kayası mevkiine ailelerinden habersiz oyun oynamak için gitti. Kayalığın uç bölgelerine giden iki çocuk burada düşerek sıkıştı. Çocuklar “İmdat, kurtarın bizi” diye bağırdı. Sesi duyanlar 155'i aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki çocuğun kayalıklarda sıkıştığını görüp itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin ilk olarak halat yardımıyla kurtardığı Muhammed İpek, hastaneye kaldırıldı. Ancak, Mert Şahin Arık bir türlü sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç saatlik çalışma sonucu Mert Şahin Arık’ı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA