Kaymakam, kahvede kitap okudu

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde Kaymakam Deniz Pişkin, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' kampanyasının kapsamını genişleterek, gittiği kahvedekilerle birlikte kitap okudu.

Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede öğrenciler ve gençler arasında okuma kültürünü artırmak için kitap okuma kampanyası başlattı. Kaymakam Pişkin, kampanyanın ilk ayağında her hafta bir okula giderek öğrencilerle birlikte kütüphanede kitap okudu, ayrıca bir öğrencinin evini de ziyaret edip aileyle aynı şekilde kitap okudu. Kampanyanın kapsamını genişleten Kaymakam Pişkin, ikinci bölümü ilçede bir kahvehaneye giderek önce orada oturan ve oyun oynayan vatandaşlarla sohbet etti, sonra da onlara kitap dağıtıp birlikte okudu.

Kaymakam Pişkin, kampanyanın okul ayağının daha kolay olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Kampanyamızın en önemli ve zor kısmına geldik. Öğrenci her halükarda kendini okumaya şartlandırmış. Belki bu alışkanlığı kazanmakta zorlanmış ama yardımcı olunca da oturan bir mekanizması var. Kitap okumak vatandaşın kendisi için yapabileceği en önemli şeydir. Hem de dinlendirici bir yönü var. Bu anlamda Tosyalı vatandaşlarımızın duyarlılığına çok teşekkür ediyorum.'

Eskiden kahvelerin kıraathane olduğuna işaret eden Kaymakam Pişkin, 'Kıraathaneler çok kitap okunan yerlermiş. Zamanla işlevi değişmiş. Biz istiyoruz ki kitap okumak isteyenin de kitap okuyabileceği, buna imkan tanıyan kahvehaneler olsun. Kahvehanelerde bir kitaplık ve okuma kısmı olsun. Orada belirli sayıda kitap bulunsun. Okullardaki kitap eksikliğini tamamladıktan sonra inşallah sıra kahvehanelere de gelecek. İlçedeki bütün kahvehanelere küçük bir kitaplık seti yapıp hediye edeceğim. Benimle birlikte kitap okuyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

DHA