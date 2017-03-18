Kayseri’de etkili kar yağışı

KAYSERİ (DHA)KAYSERİ’de gece başlayan karı yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Erciyes kayak merkezinde ise 1 metrenin üzerine çıktı.

Kayseri ve çevresinde saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı en düşük eksi 2 derece olurken, günün en yüksek sıcaklığı 4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede halen devam eden kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman aksadı. Kayseri’de Kocasinan, Melikgazi merkez ilçeler ile Talas ve Hacılar ilçelerinde kar kalınlığı 15-25 santime ulaştı. Son yağışla birlikte Erciyes dağındaki pistlerdeki kar kalınlığı 70 santimden 1 metrenin üzerine çıkınca, kayak sezonu uzadı. Kent merkezinde ise büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kaldırımdaki yollardaki karları kürerken, iş makinaları ise cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi

DHA