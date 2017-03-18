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Kayseri Haberi: Kayseri’de etkili kar yağışı

Kayseri’de etkili kar yağışı
09:2818 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kayseri’de etkili kar yağışı
Kayseri’de etkili kar yağışı

KAYSERİ (DHA)KAYSERİ’de gece başlayan karı yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Erciyes kayak merkezinde ise 1 metrenin üzerine çıktı.
Kayseri ve çevresinde saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı en düşük eksi 2 derece olurken, günün en yüksek sıcaklığı 4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede halen devam eden kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman aksadı. Kayseri’de Kocasinan, Melikgazi merkez ilçeler ile Talas ve Hacılar ilçelerinde kar kalınlığı 15-25 santime ulaştı. Son yağışla birlikte Erciyes dağındaki pistlerdeki kar kalınlığı 70 santimden 1 metrenin üzerine çıkınca, kayak sezonu uzadı. Kent merkezinde ise büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kaldırımdaki yollardaki karları kürerken, iş makinaları ise cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi

 

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