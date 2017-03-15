Kayseri'de şehit ateşi

MARDİN-Diyarbakır karayoluna teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının askerlerin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit olan iki askerden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın Kayseri'deki baba ocağına, ateş düştü.

Şehidin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan babası Necati Yıldırım'ın evine gelen askeri yetkililer, acı haberi ailesine bildirdiler. Şehidin babası Necati ile annesi Selma Yıldırım'ı evlerinden alan askeri yetkililer, aileyi askeri uçakla cenaze töreni için Diyarbakır'a götürdü. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın öğleyin Kalemkırdı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

DHA