Kocaeli'de 14 FETÖ şüphelisi adliyede

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
DHA