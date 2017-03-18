Kocaseyit, mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE Savaşı kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk, memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'nde düzenlenen tören ile mezarı başında anıldı. Çanakkale Deniz Zaferinin 102'nci Yıl Dönümü'nde binlerce kişi, Havran'ın Kocaseyit Köyü'ne akın ederken, protokol üyeleri de tören alanında hazır bulundu. Köy mezarlığındaki saygı duruşundan sonra 19'uncu Motorlu Piyade Tugayı Merasim Takımı tarafından saygı atışı yapıldı. 276 kiloluk top mermisini kaldırarak savaşın kaderini değiştiren savaş kahramanı Koca Seyit'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Protokol üyeleri Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in mezarına karanfiller bıraktı. Güzel havanın da etkisiyle alana binlerce vatandaş geldi.

AMATÖR TELSİZCİLER, DÜNYAYA SİNYAL GÖNDERDİ

Halk oyunları gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından, alana kurulan telsiz istasyonu ile dünyaya sinyal gönderildi. Telsiz amatörleri tarafından kurulan istasyondan açıklama yapan amatör telsizciler, "Dünyaya Seyit Onbaşı'nın adını duyurmaya çalıştık. Geçen sene yaptığımız çalışmada 130 ülkeden 1982 amatör telsizciye Seyit Onbaşımızın adını duyurduk. Bu yıl da tekrar buraya geldik. Çağrı işaretimizi tekrar aldık. TC3SO olarak adımızı aldık. Bu işaretimizi markalaştırmak istiyoruz" dedi.

Çanakkale'de bulunan ve savaş döneminde düşmanın birbiri ile haberleşmesini bozmak için havaya parazit sinyal basan Çanakkale Goncasuyu telsiz istasyonu ile konuşma yapıldı. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Çanakkale'deki istasyon ile irtibata geçti. Öztürk, "Sizin sinyal gönderdiğiniz telsiz istasyonunun 102 yıl önce yaptığı kahramanlıkları dinledik. Kahraman atalarımızı saygı ile yad ettik. Orada yatan ecdadı da saygı ile anıyoruz, sizleri de saygı ile selamlıyoruz. Koca Seyit'imiz başta olmak üzere telsiz istasyonumuzda 102 yıl önce görevini ifa eden askerlerimizin de ruhları şad olsun. Teşekkür ediyoruz sağ olun" dedi.

'BU BİRLİKTELİK DEVAM EDECEK'

Geçmişimizi çok iyi bilmek ve idrak etmek zorunda olduğumuzu söyleyen CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ahmet Akın, "Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın o gün yaptığı, inançla gidip düşman askerini bitirmesinden dolayı kurtuluş savaşının önü açıldı. Yani gerçekten geçmişimizi çok iyi bilmek ve idrak etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde öyle yiğitler bu ülke için, ülkemizin bu hale gelebilmesi için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için öyle büyük mücadeleler verdiler ki; onların bu ülkenin her karış toprağında kanının, canının yüreği var. Bizimde o yüreklere karşı sorumluluğumuz var. Bütün vatan evlatlarının Mustafa Kemal Atatürk ve onun bütün silah arkadaşlarının bu vatan için, bu mücadele için, bu Cumhuriyet için ettiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Bu sene burada buluşan kalabalık Türk Milletinin azizliğini, milli duyguların kabarıklığını gösteriyor. Her zaman ülkemize hizmet eden herkes için kahramanlarımız için büyük bir duygusal birlik ve beraberlik vardır. Burada onu gördük. Seyit Onbaşı'nın memleketinde, Kuvvayi Milliye'nin şehri Balıkesir'de binlerce kişi biriz birlikteyiz. Bu birliktelik devam edecek" dedi.

DHA