Köprü eziyeti

HATAY'ın İskenderun İlçesi Meydan Mahallesi'ndeki Feyezan Kanalı üzerine, üç mahalleyi birbirine bağlayan köprü yapıldı. Ancak yerden 2.5 metre yüksekte kalan köprü, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.

İskenderun Belediyesi'nin talebi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, standartlara göre inşa edildiği iddia edilen köprü, yoldan yaklaşık 2.5 metre yüksekte kaldı. Cumhuriyet, Piri Reis ve Barbaros mahalleleri ile Meydan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan köprü bu haliyle fayda yerine eziyete dönüştü. Meydan Mahallesi muhtarı Ramazan Güneş bölgede yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığını belirterek, 'Çok yüksek kot farkı var, evler ve yol aşağıda kaldı. Yetkilileri aradık, burada yanlış bir şeyler olduğunu söyledik ama kimse bizi dinlemedi' dedi.

DHA