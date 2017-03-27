Lastiği patlayan ambulansta, faciadan dönüldü

KONYA'ya sol ön lastiği patlayan ambulans, kontrolden çıkıp refüje çarpıp durdu. Bu sırada arka lastiği de patlayan ambulansta şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Aktaş, 112 Acil Servis'e ait 42 BYL 61 plakalı ambulansla Konya'daki hastaneye bir hasta bıraktı. Ardından Ereğli'ye dönmek üzere yola çıktı. Ereğli'ye yaklaştıkları sırada ambulansın sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan ambulans refüje çarptı. Bu sırada ambulansın sol arka lastiği de patladı. Sürücü Aktaş, güçlükle aracı durdurdu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA