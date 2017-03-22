Liseli gencin ölümünde ailesinden 'ihmal' iddiası

İZMİR'de beyin tümörü ameliyatının ardından evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulan 18 yaşındaki Erkan Yorgun, yaşamını yitirdi. Ailesi, çocuklarının kendilerine haber verilmeden fişinin Çekildiğini ileri sürüp suç duyurusunda bulunurken, hastane yetkilileri bu iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü son sınıf öğrencisi Erkan Yorgun, geçen 21 Şubat'ta evde fenalaşıp, yere düştü. Başını yere çarpan Erken Yorgun, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucu Yorgun'a beyninde tümör olduğu teşhisi konulup, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erkan Yorgun, buradaki ameliyatın ardından taburcu edildi ancak 17 Mart'ta tekrar rahatsızlandı. Önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Erkan Yorgun, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beş gün boyunca makineye bağlı yaşam mücadelesi veren Yorgun, bugün yaşamını yitirdi.

Ölümüyle ailesini yasa boğan Erkan Yorgun'un ağabeyi Hüseyin Yorgun, hastanenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Hüseyin Yorgun, kardeşini yer olmadığı söylendiği için birkaç hastane dolaştırdıktan sonra yoğun bakıma aldırabildiklerini belirterek şu iddiada bulundu:

"Tedavi devam ederken kardeşimin beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediler. Kardeşim halen yaşıyordu. Yaşamasını istiyorduk. Ancak bize danışılmadan kardeşimin apar topar fişi çekildi. Sırf 'hastanede yer yok' diye yapılıyor bunlar. Dağ gibi kardeşimi toprağa vereceğim. Bir daha bu olaylar yaşanmasın. Hastane yönetimi ve görevliler hakkında dava açacağız".

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise ölen gencin ailenin iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erkan Yorgun için bugün ikindide Ethem Oruç Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Yorgun'un yakınları ile sevenleri katıldı. Tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün forması ile okul üniforması serilen Yorgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Çaybaşı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

DHA