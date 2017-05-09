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Kütahya Haberi: Liseli kıza cinsel istismara tutuklama

Liseli kıza cinsel istismara tutuklama

19:289 Mayıs 2017
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Liseli kıza cinsel istismara tutuklama
Liseli kıza cinsel istismara tutuklama

KÜTAHYA'nın Şaphane İlçesi'nde lise öğrencisi 14 yaşındaki E.Ç. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 yaşındaki M.E.Y. tutuklandı.
Şaphane'ye bağlı Gürkuyu Köyü'nde oturan E.Ç., iddiaya göre, ilçedeki elektrik dağıtım şirketinin arıza servisinde görevli ve aynı zamanda işçi servisi sahibi olan evli ve 3 çocuk babası M.E.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Ailesine bir şey söyleyemeyen E.Ç., iddiaya göre aylarca aynı kişinin istismarına maruz kaldı. İlçede bir öğrenci yurdunda kaldığı öğrenilen E.Ç.'nin ders notlarıyla birlikte psikolojisinin de bozulduğunu fark eden öğretmeni çocukla konuştu. E.Ç., başına gelenleri öğretmenine anlattı. Cinsel istismarı öğrenen öğretmen ise suç duyurusunda bulundu. E.Ç.'nin ifadesi sonrası harekete geçen jandarma, M.E.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Y. tutuklandı. E.Ç.'nin ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA

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