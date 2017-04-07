Liseli Neşenur gözyaşlarıyla toprağa verildi

ORDU'da geçirdiği beyin kanamasından hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Neşenur Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi pansiyonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2'nci sınıf öğrencisi Neşenur Akbulut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi Altınordu İlçesi'ne bağlı Saraycık Mahallesi'ne götürüldü. Kaballı Camii'de Cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına, Akbulut'un ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Neşenur Akbulut, Kaballı'daki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA