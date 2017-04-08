Liselilerden İzmir Marşı ile 'hayır' çağrısı

BALIKESİR'deki Türkiye Liseliler Birliği üyeleri, 'İzmir Marşı'nı okuyarak, anayasa değişikliği referandumu öncesi 'hayır' kampanyasına destek verdi.

Türkiye Liseliler Birliği üyeleri, bugün saat 15.00'te, Akıncılar Mahallesi'ndeki Toplu Taşıma Merkezi önünde, İzmir Marşı'nı söyleyerek 'hayır' kampanyasına destek oldu. Türk bayrakları taşıyan grupta, CHP, Vatan Partisi ve Demokrat Parti yöneticileri ile üyeleri de yer aldı. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Demokrat Parti İl Başkanı Tamer Alver ve vatandaşlar, gençlerle birlikte İzmir Marşı'nı söyleyip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. Etkinlikte yapılan basın açıklamasında, 'Türkiye'nin aydın gençleri olarak, 15'lilerden beri vatan mücadelesini sürdüren liseliler, yeni anayasa için hayır diyor. Türkiye Liseliler Birliği olarak geleceğimiz için mücadelemiz devam edecektir. Evet ve hayırı ile Türkiye bir bütündür. Referandumdan sonra sonuç ne olursa olsun birinci vazifemiz, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' denildi. Broşürlerin de dağıtıldığı etkinlik, gençlerin İstiklal Marşı, okumasıyla sona erdi.

DHA