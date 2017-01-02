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İstanbul Haberi: Lübnan heyeti İstanbul'a geldi

Lübnan heyeti İstanbul'a geldi
01:412 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Lübnan heyeti İstanbul'a geldi
Lübnan heyeti İstanbul'a geldi

– LÜBNAN Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'deki saldırıda ölen ve yaralanan vatandaşların durumunu öğrenmek üzere Türkiye'ye geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan saat.23.30 sıralarında özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 19 kişilik heyet VİP salonun önünde açıklama yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Mira Dagher, "3 ölü var. Durumunu görmek için geldik. Bizler bakanlık temsilcileriyiz ve ailelerle birlikte geldik." dedi. Bir yaralı hasta yakını ise hastaneleri kontrol edeceklerini belirtti.

Heyet daha sonra araçlara binerek yaralıların bulunduğu hastanelere gitti.

DHA

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