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Manisa Haberi: Manisa'da 16 eski polis tutuklandı

Manisa'da 16 eski polis tutuklandı
07:481 Nisan 2017
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Manisa'da 16 eski polis tutuklandı
Manisa'da 16 eski polis tutuklandı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA) MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 eski polisten 16'sı tutuklandı, 18'i adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.
Manisa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurdun çeşitli şehirlerinde geçen 20 Mart'ta gözaltına alınan 34 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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