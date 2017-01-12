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Zonguldak Haberi: Manisa'da FETÖ operasyonunda: 7 gözaltı

Manisa'da FETÖ operasyonunda: 7 gözaltı
18:4012 Ocak 2017
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Manisa'da FETÖ operasyonunda: 7 gözaltı
Manisa'da FETÖ operasyonunda: 7 gözaltı

MANİSA merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2'si hakkında yakalama kararı bulunan toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'ev abileri'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Manisa'nın Saruhanlı, Kırkağaç ilçeleri, Bursa, Zonguldak, İzmir, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün ışık evlerinde 'ev abisi' oldukları belirtilen U.Ö., F.K., S.S., C.G., R.T., L.K. ve R.K.B. de yakalandı.
Operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.
 

DHA

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