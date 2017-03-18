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Mersin Haberi: Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı

Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı
19:4618 Mart 2017
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Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı
Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı

MERSİN'de, Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokak eylemleri planladıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirtilen 36 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Nevruz kutlamaları öncesi operasyon düzenlendi. Kutlamaları bahane ederek sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik operasyonda Mersin'de 27, Tarsus İlçesi'nde ise 9 kişi gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli, sorguları yapılmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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