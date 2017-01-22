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Ankara Haberi: MHP lideri Bahçeli'den İlhan Cavcav için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli'den İlhan Cavcav için taziye mesajı
13:5122 Ocak 2017
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MHP lideri Bahçeli'den İlhan Cavcav için taziye mesajı
MHP lideri Bahçeli'den İlhan Cavcav için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın geride bıraktığı eser ve çalışmalarıyla her zaman yad edileceğini belirten MHP lideri Bahçeli'nin taziye mesajı şöyle:

"Türk futbol hayatında büyük ve derin izleri bulunan, ömrü mücadeleyle geçmiş olan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Aynı zamanda saygın ve ülkesine gönülden bağlı bir işadamı unvanı taşıyan Merhum Cavcav'ın hizmetleri unutulmayacak, geride bıraktığı eser ve çalışmaları her zaman hayır ve şükranla yâd edilecektir. Ebediyete irtihal eden Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimi bildiriyorum."

DHA

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