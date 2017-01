Mucizenin adı 'Barış' oldu

Tufan HAMARAT/ İZMİR,(DHA) KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde yaşayan ve ilk çocuğuna hamile kalan işitme engelli 37 yaşındaki Şennur Kulleci, hamileliğinin 35'inci haftasında, bebeğinin baskı yapması sonucu kalbi durunca, ölümün eşiğine geldi. İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen, daha önce de kalp kapakçığı değiştirilen Kulleci'nin hastane girişinde ve ameliyat sırasında toplam 3 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı, bebeği ise sezaryenle alındı. Kulleci kısa sürede sağlığına kavuşurken, bir süre oksijensiz kaldığı için sağlık problemleri yaşayan ve 'Barış' adı verilen bebeğinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Gediz İlçesi'nde bir süt firmasında çalışan Niyazi Kulleci 2.5 yıl önce kendisi gibi işitme engelli olan Şennur Kulleci ile evlendi. Bir süre sonra bebek beklediklerini öğrenen çift büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 20 yıl önce kalp kapakçığı değiştirilmesine rağmen hamileliğinin büyük bölümünde herhangi bir problem yaşamayan Şennur Kulleci, hamililiğinin 35'inci haftasında nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gediz'den Uşak'taki özel bir hastaneye sevk edilen anne adayı, buradaki ilk kontrolün ardından daha donanımlı olduğu gerekçesiyle İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binasına sevk edildi.

HASTANEYE GİRDİ KALBİ VE SOLUNUMU DURDU

Karayoluyla İzmir'e getirilen Şennur Kulleci'nin durumunun ciddiyetinden haberdar olan hastane görevlileri hemen önlem aldı. Hastaneye geçen 31 Aralık'ta giriş yapan Kulleci'nin bu sırada kalbi ve solunumu durdu. Acil serviste kalbi yeniden çalıştırılan Kulleci'nin bebeği sezaryenle alındı. Vakit kaybetmeden ameliyathaneye alınan Kulleci'nin burada da 2 kez kalbi durdu. Müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırılan Kulleci başarılı bir operasyonun ardından kısa süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra servise alındı. Bir süre oksijensiz kaldığı için sağlık problemleri yaşayan ve 'Barış' adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

'ANNENİN DURUMU ÇOK İYİ'

Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ayşe Gül Kunt, hasta geldiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ciddi nefes darlığı şikayeti ve kalp yetmezliği söz konusuydu. Hastaneye girdiğinde kalbi ve solunumu durdu. Hemen acil müdahale için Kadın Doğum Bölümü'ndeki arkadaşlarımızla görüştük. Sezaryenle bebeği aldıktan sonra aynı şartlar altında açık kalp ameliyatı yapmak üzere ameliyathaneye geçtik. Kalp kapağını değiştirdik ve şu an normal bir şekilde hayatını devam ettiriyor."

'BUNUN ADI MUCİZE'

Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığına dikkat çeken Jinekolojik Onkoloji Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Sancı da şöyle konuştu:

"Daha önce hastanın geleceğini biliyorduk, planlamalarımızı yapmıştık. Hastanın durumu hastaneye geldiğinde çok kötüydü. Ameliyathaneyi hazırlarken hastanın kalp ve solunumunun durduğu haberi geldi. Arkadaşlar hastayı döndürmek için çalışırken, ben de sezaryeni yapıp 1 dakika içinde çocuğu çıkarttım. Daha sonra ameliyathaneye aldık, orada da kalbi durdu ve hasta tekrar canlandırıldı. Hastamız artık serviste, durumu gayet iyi. Bebeğin durumu, bir süre oksijensiz kalması nedeniyle bazı problemleri var, bebek takip ediliyor. Ama annenin rahminin durmuş olması ve çocuğun da o anda canlı çıkması bir mucize. Oradaki bütün sağlık personelinin birden hareket edip, o anda karar verip saliseler içinde hareket etmesi çok önemli. Biraz daha gecikilmesi durumunda hem anneyi hem de bebeği kaybedersiniz. 35 yıldır bu mesleğin içindeyim ilk kez böyle bir şeyi yaşadım. Her ikisinin de kurtulmuş olması gerçekten mucize. Annenin durumu çok daha kötüydü, 3 kez kalp ve solunumu durmuştu."

İşaret diliyle yaşadığı mutluluğu anlatan Şennur Kulleci çok mutlu olduğunu, bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını ve sağlığının da gayet iyi olduğunu ifade etti.

'DOKTORLER BİZE MUCİZE YAŞATTILAR'

Şennur Kulleci'nin yanından bir an bile ayrılmayan babası 59 yaşındaki Mehmet Ali Korkmaz ile annesi 61 yaşındaki Ayten Korkmaz hastane çalışanlarına teşekkür etti. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Ayten Korkmaz, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, kızımın öldüğünü düşündüğümüz anda bize mucize yaşattılar. Bebeğe 'Barış' adını vermeyi düşünüyorduk, ameliyattan sonra doktorlar da aynı ismi düşünmüşler çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kulleci'nin kardeşi İlknur Pekbilgin de doktorlara teşekkür etti.

