Müezzinoğlu: Kılıçdaroğlu, CHP eş başkanlığı koyabilir

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu, tek adamlık konusunda kendisi çift olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına da eş başkanlık, HDP’de var, oraya da HDP eş başkanlığı gibi CHP eş başkanlığı koyabilir. O zaman görür belki iki misli çalışır yüzde 25’lerden yüzde 50’lilere belki o zaman gelir. Bir denesin" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde işadamları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Müezzinoğlu, yeni sistemle ilgili kafa karışıklığı yaratmak isteyen iki grup olduğunu belirterek, "Bu gruplardan bir tanesi bu milletin kaderiyle, bu milletin geleceğiyle oynayanlar. PKK’dan tutun, FETÖ’süyle, Avrupa’daki onların yıllardır destekçisi. PKK terör örgütüne ‘terör örgütü’ dediği halde her türlü maddi, manevi silah desteği sağlayan ülkelerin kimler olduğunu herkes biliyor" dedi.

"CHP'’NİN BAŞINA DA EŞ BAŞKANLIK KOYABİLİR"

Yeni sistemle ‘tek adam’ eleştirilerini de yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, "Bir mahallenin bir muhtarı olur, tektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, cumhurun başkanı da tektir ve tek olacaktır. Şayet bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu, tek adamlık konusunda kendisi çift olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına da eş başkanlık, HDP’de var, oraya da HDP eş başkanlığı gibi CHP eş başkanlığı koyabilir. O zaman görür belki iki misli çalışır, yüzde 25’lerden yüzde 50’lilere belki o zaman gelir. Bir denesin. Bu anlamda slogan cümlelerle milli iradenin hukukunu zedeleyecek algı yöntemlerine sapmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu ülkenin kurucu siyasi iradesi olmasına rağmen son 30 yıldır milletten kopmuştur" dedi.

"BUNLARDAN YENİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LAR ÇIKSIN"

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, yeni sistemde seçilme yaşının 18’e indirilmesine de değinerek, "Bu yaş grubunda 8 milyon seçmenimiz var. Bunlar bizim gençlerimiz. Bu gençlerin arasından seçme yetkisi verdiklerimiz muhtar azası bile olamıyor, muhtar adayı bile olamıyor. Niye korkuyorsun bu gençlerden Parlamentoda 65 yaş üzeri 67 milletvekilinin olmasının hiçbir mahsuru yok. Ama 22 yaşında bir gencin belediye başkanı, milletvekili, bakan olmasını yasaklayan bir irade var. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bunlardan yeni Recep Tayyip Erdoğan’lar çıksın. Recep Tayyip Erdoğan’ı beğenmiyor musun, Kılıçdaroğlu çıksın o zaman. Beğeniyorsan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıksın. Ama önünü kesme, onun hakkını cebinde tutma" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, toplantının ardından Tekel Meydanı’ndaki Demirciler Caddesi üzerinde esnafları ziyaret etti.

DHA