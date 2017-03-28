Muş'ta PKK operasyonu: 11 gözaltı

MUŞ'un Korkut İlçesi'ne bağlı Güneyik Köyü'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterenlere yönelik Korkut İlçesi'nin Güneyik Köyü'nde 11 adreste eş zamanlı arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda 11 kişi, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 Kalaşnikof şarjörü, 83 Kaleşnikof mühimmatı, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 5 tabanca mühimmatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, 98 av tüfeği mühimmatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 hücum yeleği, 1 örgüt kıyafeti ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlar ifadeleri tamamlandıktan sonra Adliye'ye sevk edilecek.

DHA